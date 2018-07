Maradona jr: "Nel beach soccer papà Diego tifa per me e per la Lazio"

di Marco Lobasso

C’è un Maradona che sta facendo grande la Lazio. È’ Diego jr e lo sport è quello del beach soccer. Il figlio del calciatore più forte del mondo è un asso del pallone da spiaggia e con i colori biancocelesti, da capitano, ha portato la squadra al primo posto in serie A, con 6 vittorie dopo 6 giornate e con 11 reti firmate. Non sarà il grande calcio, ma quelli del beach soccer, affiliato alla Figc, sono numeri veri, anche perché Diego jr ha vestito anche l’azzurro della Nazionale e a 32 anni è un leader di questa disciplina. Va così bene con la Lazio che ha convinto anche il suo grande papà: «Gli mando i video dei miei gol, che sono tanti. Lui si diverte, li commenta, mi sprona a fare ancora meglio. Nel calcio per Maradona esiste solo il Napoli, ovviamente, ma per me e per il beach soccer fa una eccezione. Tifa per la mia squadra, la Lazio in serie A, ma solo in questa disciplina e fin quando ci sarò io».

Diego jr gli sta preparando un regalo speciale. «Siamo in testa al campionato, nel nostro girone. La Lazio gioca bene e secondo me è tra le più forti del torneo. Sarei sciocco a non pensare allo scudetto; sarà dura ma ci proveremo. E poi se vinciamo il titolo lo voglio dedicare a mio padre Maradona. Non sarà importante come quelli vinti da lui, ma per me ha valore e so che anche a lui farà piacere».

La Lazio del beach soccer è una struttura che funziona, inserita nella Polisportiva che fa capo a Lotito. E se un giorno, magari solo per una estate, venisse ad allenarla proprio Maradona? «Un sogno, ma non credo che mio padre pensi al beach soccer come un obiettivo di lavoro. In passato ci ha giocato, è un fuoriclasse anche lì, ma lui ama l’erba dei campi di calcio. Io vorrei che Maradona, invece, allenasse il Napoli Calcio, la squadra della mia città. Ora c’è Ancelotti, ma magari dopo. Adesso si diverte a guidare la Dinamo Brest in Bielorussia. Appena finisco il campionato di beach volo da lui».

Intanto, con i video di WhatsApp padre e figlio condividono emozioni e gol. «E se per qualche giorno non gliene mando, mi scrive e me li chiede. Mio padre Maradona mi vuole bene, me ne ha sempre voluto, anche quando non eravamo uniti. Ed è bello che tifi per me. No so se riuscirò a fargli urlare forza Lazio, ma so che vuole che io vinca e porti a casa il mio scudetto».

