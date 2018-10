Le pagelle: Radu e Lulic prendono per mano la squadra

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 6,5

Ci mette un pezza sull'eroraccio di Wallace che spalanca la porta a Biraghi resta ancora incerto nelle uscite.

WALLACE 4,5

Regala inspiegabilmente un pallone a Benassi un errore che condiziona lui e tutta la difesa. Sostituito tra i fischi. (12' Luiiz Felipe 6: parte male ma si riprende subito).

ACERBI 7

La convocazione in Nazionale gli ha ridato vigore, il salvataggio nel finale è come un gol. Cancella la brutta notte in Europa.

RADU 7

Torma dopo un mese di stop, una benedizione per Inzaghi. Spizza sul gol di Immobile, decisivo il salvataggio su Sottil.

MARUSIC 6

Svolge il compito senza sbavature. Biraghi lo costringe a restare ancorato alla difesa ma quando scende si fa notare.

MILINKVOVIC 5,5

Parte bene sembra essersi ritrovato ma ripiomba nell'apatia che lo ha messo al centro delle critiche

LEIVA 6,5

Batte il corner sul gol, si ritrova dopo la serata da incubo in Europa Legaue confermando di essere un elemento imprescindibile.

PAROLO 7

Instancabile, sempre nel vivo dell'azione non si risparmia mai. All'occorrenza difensore o attaccante è il vero trascinatore della squadra.

LULIC 7

Mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra, bravo a dare la scossa nei momenti più delicati.

CAICEDO 6,5

Inzaghi lo sceglie e lui non delude le aspettative. Grinta e tanta voglia di mettersi in mostra. Lotta, pressa e corre senza mai risparmiarsi. (7' st Correa 6,5: un paio di guizzi gli manca solo il gol).

IMMOBILE 6,5

Sfata il tabù Fiorentina: prima rete ai viola per l'attaccante che conferma di essere una importante certezza. (40' st Berisha, ng).

INZAGHI 6,5

Aveva chiesto una vittoria che è arrivata. Lazio terza in classifica che ha mostrato carattere ma che è ancora lontana parente di quella vista la scorsa stagione.

