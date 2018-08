â€‹Lazio, Luiz Felipe a rischio stiramente. Bastos: «Non molliamo mai»

di Valerio Cassetta

Sogna una maglia da titolare, Quissanga Bastos. Il centrale della Lazio si giocherà con Wallace il posto da centrale destro con la Juventus. Dopo l’infortunio di Luiz Felipe, ieri in campo dal primo minuto contro il Napoli, il ballottaggio è partito. Per il brasiliano si teme uno stiramento al polpaccio sinistro (domani farà ulteriori accertamenti) che potrebbe metterlo ko per qualche settimana. Insomma, Simone Inzaghi avrà meno scelta per il pacchetto arretrato, ma può contare su Caceres. L’uruguaiano, già adattato sull’out di sinistra di centrocampo, può ricoprire anche il ruolo di terzo centrale nella difesa a tra.



SCELTE

I prossimi giorni saranno decisivi. Il tecnico testerà più volte la retroguardia e solo venerdì scioglierà i dubbi. Intanto, Bastos non sembra aver accusato il colpo per la sconfitta con i partenopei. «Non mollare mai» scrive su Instagram l’angolano all'indomani del match dell'Olimpico. Un messaggio sottolineato da Acerbi. «Dobbiamo lavorare sui nostri errori» ha commentato a caldo l’ex Sassuolo, una delle poche note positive della difesa laziale. Pochi dubbi per il centro-sinistra: Radu non vede l'ora di giocare all'Allianz Stadium di Torino.



