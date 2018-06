Lazio, coi soldi di Milinkovic addio debito col Fisco

di Enrico Sarzanini

ROMA – E’ bastata una sola partita per scatenare l’asta. Dopo l’esordio al Mondiale con la maglia della Serbia Milinkovic-Savic è sempre più l’oggetto del desiderio di mezza Europa calcistica. L’ideale per la Lazio che per la prima volta da quando Claudio Lotito è presidente, forte di un bilancio in attivo di quasi 50 milioni di euro, non ha nessuna necessità di vendere. Il serbo verrà dunque ceduto solo per un’offerta irrinunciabile che con molte probabilità arriverà. La prima a farsi avanti è stata la Juve ma i 70 milioni di euro proposti da Marotta non hanno convinto Lotito che per meno di 150 milioni di euro non si siederà mai al tavolo delle trattative. Una cifra monstre che non ha spaventato il Real Madrid pronto ad accontentare i biancocelesti per strappare alla concorrenza soprattutto degli odiati nemici del Barcellona il fenomeno serbo. Ma la vera indiscrezione è un’altra ed arriva da Roma: in caso di cessione, con una parte dell’incasso Lotito tenterà una transazione con il fisco per estinguere il debito rateizzato nel 2005 della società.



Dopo aver acquistato nell’estate del 2004 la Lazio, il patron biancoceleste al termine di un’estenuante trattativa con l’Agenzia delle Entrate di Roma ottenne, in virtù dell’applicazione della legge 178/02, la dilazione in 23 anni del debito da 143,24 milioni di euro accumulato dalle precedenti gestioni nei confronti del Fisco a 5,65 milioni l’anno da pagare ogni primo aprile. Per chiudere la pratica mancano ancora 10 rate per un totale di 56,5 milioni di euro che Lotito spera di ridurre pagando in un’unica soluzione. Questo consentirebbe alla Lazio sia di estinguere l’ipoteca che grava sul Centro Sportivo di Formello (verrebbe data anche un’ accelerata alla nascita dell’Academy Biancoceleste che accentrerà tutte le squadre del settore giovanile) che di reinvestire una cospicua cifra per acquistare il sostituto di Milinkovic che il diesse Tare avrebbe già individuato da tempo.



