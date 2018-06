Lazio, Lotito: «La mia più grande soddisfazione aver riportato allo stadio 70mila persone». Striscione contro de Vrij

di Valerio Cassetta

«Essere laziali è uno stile di vita e ci si ritrova sempre nel momento del bisogno. Questo patrimonio va valorizzato e non va tradito». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante l'evento in programma allo stadio Olimpico, "Di Padre in figlio". «La mia grande soddisfazione è aver riportato allo stadio 70 mila persone perché siamo diventati un punto di riferimento - ha rivelato il numero uno biancoceleste alla radio ufficiale del club -. Ci siamo sempre conquistati tutto con il merito e il sacrificio, riportando la nostra squadra a livello internazionale nel posto che le compete».



«De Vrij fai cassa ma vai via a testa bassa. Stront (insulto in olandese, ndc)». Questo lo striscione della Curva Nord della Lazio all’indirizzo di Stefan de Vrij, esposto durante l'evento "Di Padre in Figlio" allo stadio Olimpico. Il difensore dell'Olanda ormai in forza all’Inter fino al 20 maggio sorso ha indossato la maglia biancoceleste, rifiutando il rinnovo di contratto con il club capitolino. In occasione dell’ultima giornata proprio tra Lazio e Inter, de Vrij ha commesso un fallo da rigore su Icardi che ha dato il là alla rimonta dei nerazzurri. Grazie a quella vittoria i milanesi hanno conquistato la Champions League ai danni dei biancocelesti, qualificati alla prossima Europa League.

