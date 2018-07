Anderson, nuovo assalto del West Ham. La Lazio vacilla

di Enrico Sarzanini

In Inghilterra sono certi: Felipe Anderson nella prossima stagione giocherà con la maglia del West Ham. Quando la trattativa sembrava ormai sfumata con il club inglese pronto a virare su Yarmolenko del Borussia Dortmund, la trattativa per il fantasista brasiliano si è improvvisamente riaccesa. Decisiva la voglia del neo tecnico Pellegrini, il West Ham ha messo sul piatto 40 milioni di sterline bonus compresi, circa 45 milioni di euro cifra che ha pienamente convinto Lotito che partiva da una valutazione di 48 milioni a causa di quel 25% da riconoscere al Santos. Qualora l’operazione andasse in porto, la società biancoceleste incasserà una cifra di poco superiore ai 33 milioni di euro, comunque un’ottima plusvalenza visti i 7,5 milioni di euro pagati da Lotito 5 anni fa. A Formello c’è la convinzione che Anderson alla fine non partirà per il ritiro di Auronzo. La conferma arriva anche dai media inglesi che parlano di “ore frenetiche” per cercare di scrivere la parola fine entro le prossime 48 ore ad una trattativa lunghissima: l’ultimo ostacolo sarebbe il giocatore che sta trattando il suo contratto con la società inglese e che vorrebbe ottenere il massimo da questo trasferimento.

La distanza tra le parti è minima: offerto un quinquennale da 3,5 milioni netti a stagione, Anderson ne chiede 4 l’anno. Una volta chiusa la trattativa il diesse Tare è pronto a regalare a Inzaghi il sostituto del brasiliano: il sogno di Inzaghi si chiama Papu Gomez, che qualche giorno fa non ha escluso la possibilità di lasciare l’Atalanta, negli ultimi giorni è uscito il nome di Joel Campbell dell’Arsenal. Come già avvenuto in passato. possibile che il diesse albanese abbia già pronto il giocatore da portare a Roma, un nome nuovo mai uscito fino ad oggi. Ore decisive per l’arrivo dell’attaccante Weesley Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha annunciato che oggi verrà presentata la campagna abbonamenti che partirà da domani.

