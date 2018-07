"Lazio, si vende solo alle mie condizioni"

di Enrico Sarzanini

«Le condizioni le detto io». Stanco delle tante voci di mercato il presidente della Lazio Claudio Lotito sbotta. Occasione la presentazione del ritiro estivo che per l’undicesimo anno consecutivo si svolgerà ad Auronzo di Cadore, quest’anno dal 14 al 28 luglio. A tenere banco però ci sono sempre le trattative di mercato con Milinkovic e Anderson al centro di tanti rumors: «Mi auguro che le persone che vivono il mondo Lazio abbiano fiducia nel club – prosegue Lotito -. Stiamo lavorando per rendere la squadra più competitiva e un punto di riferimento internazionale e nazionale. Il lavoro paga, ricordiamoci da dove siamo partiti, ora siamo in una situazione di grande tranquillità». Poi ribadisce un concetto già esposto nella serata Di Padre in Figlio: «Abbiamo già fatto degli acquisti che verranno presentati al momento opportuno. Non dobbiamo vendere per poter comprare, questo deve essere chiaro». Un concetto che poi diventa un vero e proprio messaggio alle altre società: «Abbiamo calciatori appetiti dalle più grandi squadre europee, sembra che tutti vogliano i nostri giocatori. Se qualcuno vuole andare via serve l’assenso della società. Non faremo come i miei predecessori, che andavano con il cappello in mano a chiedere alle altre squadre e trasformavano la Lazio in una colonia di altre società. Oggi c’è un padrone: pagare moneta, vedere cammello. Le condizioni le fa chi vende, non chi compra. A casa nostra comandiamo noi». Qualcuno ha parlato di “pressioni di mercato”, il presidente biancoceleste risponde alla sua maniera: «Io la pressione la misuro dal medico. Sono io a decidere le condizioni delle eventuali uscite, senza intimidazioni, noi colloquiamo con tutto il mondo, siamo considerati super affidabili, soprattutto all’estero. Abbiamo comprato un giocatore all’estero e già pagato la prima tranche».

Saranno quattro le amichevoli in programma sotto le Tre cime di Lavaredo (18 con l’Auronzo, il 22 contro la Top 11 locale, il 25 con la Triestina e il 28 con la Spal), il 12 agosto invece amichevole di lusso a Essen contro il Borussia Dortmund che chiuderà la seconda fase di ritiro a Marienfeld (dal 4 all’11 agosto). Messaggio di addio di Marchetti, ora al Genoa, via social: «Grazie di tutto, il mio cuore resterà sempre legato ai colori biancocelesti». Domani visite mediche per Silvio Proto, portiere belga classe ‘83 acquistato dall’Olympiacos.



© RIPRODUZIONE RISERVATA