Leiva verso il forfait contro il Milan: Inzaghi sceglie Badelj in regia

di Valerio Cassetta

Caicedo c’è, Leiva no. La Lazio inizia le prove tattiche in vista del Milan. Simone Inzaghi sorride per il recupero dell’attaccante ecuadoriano, che ha smaltito il fastidio all’adduttore, mentre incrocia le dita per il centrocampista brasiliano. L’ex Liverpool, assente agli allenamenti da mercoledì scorso, non è sceso in campo neanche oggi nel centro sportivo di Formello: sente ancora fastidio per i postumi di una lesione all’adduttore, rimediata lo scorso 25 ottobre. Le possibilità che possa dare forfait per domenica sera aumentano giorno dopo giorno. Badelj e Cataldi scalpitano e sperano in una chance dal primo minuto. Il croato al momento è in vantaggio sul classe ’94, che nel ruolo di playmaker ha ben di figurato già contro Spal (gol e assist) e Marsiglia. Domani continueranno i test a Formello. Si ripartirà dal 3-5-2, lo schieramento più usato finora da Inzaghi che prima della seduta pomeridiana si è intrattenuto con la squadra, ribadendo l'importanza del match con i rossoneri. Uno scontro diretto con una concorrente alla Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA