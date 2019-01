Parolo illumina, Lulic affonda

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 5,5

Prende gol alla prima vera azione bianconera. Sbilenca la parata sl tiro a botta sicura di Dybala che finisce sui piedi di Cancelo che non perdona.

BASTOS 6

Segue CR7 come un'ombra anche fin dentro gli spogliatoi. Sempre attento e deciso unica nota stonata sul pareggio quando si perde Bernardeschi. (44' ST Neto, ng).

WALLACE 6,5

Detta i tempi della manovra in difesa senza mai commettere errori, puntuale ed ordinato potrebbe anche segnare ma no è il suo mestiere.

RADU 6,5

Come i compagni di reparto regge bene l'impatto bianconero, su quella fascia la Juventus non si affaccia praticamente mai.

PAROLO 7

Nel primo tempo è un miracolo di Szczesny a strozzargli l'urlo del gol in gola, nella ripresa favorisce l'autogol di Emre Can con una spizzata di testa.

MILINKOVIC 6,5

A volte esagera con tacchi e scavetti ma a tratti giganteggia. Sempre pronto al sacrifico e alla corsa. Ammonito salterà Frosinone.

LEIVA 7

Uomo ovunque andrebbe clonato. Sempre al posto giusto nel momento giusto è un incubo per i giocatori della Juventus che lo vedono sbucare da tutte le parti.

LUIS ALBERTO 6,5

Torna il giocatore ammirato un anno fa: dribbling, corsa ma soprattutto tanta voglia di mettersi in mostra. (36' st Berisha, ng).

LULIC 5

Primo tempo quasi perfetto, con una Lazio così a trazioen anteriore può aiutare in difesa ma quando entra Cancelo sono dolori. Folle il fallo da rigore.

CORREA 7

Ha l'argento vivo addosso. Una spina nel fianco della Juventus, ispiratissimo quando parte la difesa della Juventus va in affanno. Sempre.

IMMOBILE 6

Si danna l'anima per cercare il gol ma la porta sembra stregata. Clamoroso quello che divora nella ripresa quando lo stadio è già in pedi ad esultare. (37' st Caicedo, ng).

INZAGHI 6,5

La nuova Lazio a trazione anteriore domina per lunghi tratti il match ma nel finale si deve arrendere ad una Juve spietata ma questa volta però c'è anche tanta sfortuna.



