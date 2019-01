Zappacosta si avvicina

di Enrico Sarzanini

La caccia all’esterno destro continua senza sosta. Il diesse Tare sta facendo di tutto per accontentare Simone Inzaghi che prima della partenza per le Maldive, in un veloce summit di mercato con il presidente Lotito, aveva sottolineato l’importanza di coprire il buco su quella fascia dove ad oggi ci sono solo Marusic e Patric. E ieri ha confermato questa necessità a Formello provando Lulic nell’insolita posizione di centrocampista di destra. Il preferito resta Davide Zappacosta (l’agente Lucci è lo stesso di Badelj e Correa) che in Inghilterra danno vicinissimo alla Lazio. Il Chelsea avrebbe accettato di mandarlo ai biancocelesti con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro ma prima di chiudere l’operazione la Lazio dovrà comunque cedere dei giocatori. Un punto sul quale lo stesso Tare qualche giorno fa era stato molto chiaro, confermando che sarà un mercato «più in uscita che in entrata».

Zappacosta, messo ai margini da Sarri in Premier League, ha una voglia matta di giocare e alla Lazio, e nel campionato italiano, ci verrebbe di corsa. In attesa che la trattativa decolli davvero Tare valuta le alternative. Quella low cost si chiama Djavel Anderson, il terzino destro dalle spiccate doti offensive che la società biancoceleste in estate ha girato in prestito alla Salernitana e che fa parte della scuderia del super procuratore Jorge Mendes, molto vicino a Lotito. Nella lista di Tare figurano anche i nomi di Jacopo Sala della Sampdoria, a Genova chiuso da Bereszynski e Timothy Castagne come ha confermato il suo agente Ulisse Savini: «So che sia i biancocelesti che la Fiorentina lo seguono e lo apprezzano. All’Atalanta c’è il dualismo con Hateboer che ci sta facendo valutare l’ipotesi di cambiare squadra a gennaio ma i nerazzurri chiedono una cifra superiore ai 6 milioni di euro pagati per lui per lasciarlo andare, quindi vedremo cosa succederà».

Nonostante le smentite del suo agente resta in piedi l’idea Malcom, esterno di attacco del Barcellona che piace tanto ad Inzaghi, mentre tramite una nota la Lazio ha smentito l’accordo con il giovane talento del Liverpool Bobby Adekanye. Mercato in entrata ma come detto soprattutto in uscita: Tare ha autorizzato Caceres a non rientrare a Formello. L’uruguaiano è libero di trovarsi un club con il Parma che resta in pole.

Con il baby attaccante Rossi a un passo dal Pescara, e che ha intanto ha rinnovato fino al 2022 con i biancocelesti, c’è anche Murgia, che andrà via sei mesi in prestito per poter giocare di più e magari aumentare il suo valore economico oltre che tecnico: se lo contendono Genoa, Empoli e Spal. Ai saluti anche Basta e Patric che Inzaghi non considera indispensabili.



