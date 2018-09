Lazio in crescita, ma perché tante amnesie?

di Marco Lobasso

Squadra che vince non si critica. E in fondo la vittoria della Lazio a Empoli è più che meritata. Però, quanta inspiegabile sofferenza: per distrazione, per pigrizia, per atteggiamento indolente. Di buono c'è il sorpasso in classifica alla Roma (6 punti contro 5) che non è mai cosa trascurabile; poi, la fiducia che ti regala una vittoria, in qualunque modo, con ogni risultato.

Niente coerenza. Contro l'Empoli la Lazio riesce in un'impresa difficilissima: alternare fasi in cui gioca benissimo e domina l'Empoli, con altre in cui sembra destinata al tracollo. Che per fortuna non avviene. Giocare così bene (gli ultimi 15' del primo tempo e la prima parte della ripresa) è sintomo di qualità; giocare così male, come a metà primo tempo e come nel finale dove Caputo fallisce il più incredibile dei gol (bravo Strakosha, però, a salvare) è, invece, sintomo di folle immaturità. Un problema evidente che Simone Inzaghi dovrà risolvere quanto prima.

Involuzione Milinkovic. E in questo quadro così altalenante non aiuta assistere alle prestazioni di Milinkovic. A tratti sembra l'ombra del giocatore che conosciamo, ciabattando in porta tiri di qualità così scadente che sembra quasi impossibile possa aver avuto valutazioni da 100-150 milioni di euro. Poi, si redime e torna il fuoriclasse che conosciamo. Sarà il ritardo di condizione, sarà destabilizzato dalle richieste (o non richieste) di mercato, resta sul tavolo un Milinkovic dottor Jekyll e mister Hyde. Un altro caso da risolvere per il dottor Inzaghi.

Wallace, perchè? Il tecnico continua a preferire Wallace da titolare a gente come Bastos, Basta, Caceres. Quando si vince ci si può anche passare sopra, però poi accade che una sciocchezza del brasiliano rischi al 95' di regalare il pari all'Empoli, e allora qualche dubbio diventa legittimo.

