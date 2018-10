Lazio, dubbi ed errori di una squadra incompleta

di Enrico Sarzanini

A come attributi Nelle sfide importanti, quelle dove bisogna tirare fuori il carattere con la C maiuscola, la Lazio crolla inesorabilmente.

B come bilancio A dimostrazione della carenza caratteriale c’è il bilancio dei due anni e mezzo di Inzaghi con le big: in 23 sfide 3 vittorie, 5 pareggi e ben 16 sconfitte.

C come Caicedo El Panteron è stato trattenuto a forza da Inzaghi (Tare voleva cederlo per arrivare a Wesley), ma il tecnico nel suo momento migliore lo ha lasciato in panchina per rilanciare Luis Alberto.

D come difesa La Lazio subisce gol evitabilissimi ed è ancora senza identità: troppe rotazioni accanto ad Acerbi.

E come emotività La Lazio non sa affrontare le gare ricche di pathos (come il derby), nelle quali è proprio lo stress il nemico più pericoloso.

F come formazione Con il 3-5-1-1 la squadra ha sfiorato la Champions, è arrivata ai quarti di Europa League e ha vinto la Supercoppa battendo la Juve ma sta diventando prevedibile.

G come gol Sotto Immobile niente. Se non segna Ciro quest’anno la Lazio sembra non riuscire più a trovare la via della rete.

I come Inzaghi Il tecnico ha portato la Lazio a livelli importanti ma per fare il salto di qualità dovrà motivare quei giocatori che nei momenti importanti spariscono.

L come Luis Alberto Un anno fa protagonista indiscusso è in involuzione. Abulico e fuori dagli schemi, spesso appare demotivato. Voleva andare via?

M come Milinkovic-Savic Il peso dei 150 milioni di euro di valutazione si fa sentire. Tecnicamente indiscutibile per diventare un top player non può permettersi queste lunghe pause.

N come nuovi Tare ha accontentato Inzaghi con innesti importanti come Correa, Berisha e Badelj fino ad oggi impiegati ancora poco. La rinascita potrebbe passare dai loro piedi.

O come obiettivo Se continua su questa strada rischia di mancare ancora una volta l’obiettivo Champions. Serve un cambio di passo e di mentalità.

P come presidente Lotito torna nel mirino dei tifosi per il solito motivo: la sua Lazio non riesce a fare il vero salto di qualità.

R come Roma Per Inzaghi sta diventando una maledizione. Se in Coppa Italia due anni fa si guadagnò la finale superando i giallorossi, in campionato in 5 gare ben 3 sconfitte, una vittoria ed un pareggio.

S come Strakosha Ha iniziato la stagione con un paio di interventi decisivi, ma l’errore sul gol di Kolarov ha confermato che dovrà ancora lavorare tanto per diventare affidabile.

T come tifo La scarsa affluenza al derby è difficile dopo 5 vittorie di fila e la possibilità di affondare i rivali cittadini.

U come unione Un anno fa il gruppo aveva fatto la forza, quest’anno ci sono troppi musi lunghi nello spogliatoio. Peruzzi c’è ancora?

V come Var Alcune decisive sconfitte della scorsa stagione furono figlie dell’errata applicazione della “moviola in campo”. Finora la Lazio ha perso solo per propri demeriti.

Z come zero Nessun pareggio. Finora questa Lazio non ha vie di mezzo: in otto gare (Euroleague compresa) 5 vittorie e 3 ko. Anche questo è sintomo di carenza di equilibrio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA