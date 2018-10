Lazio senza carattere, subisce un gol e crolla

di Enrico Sarzanini

Se non fosse per il quarto posto in classifica si potrebbe anche parlare di crisi. La pesante sconfitta contro l’Inter in casa Lazio ha riaperto il dibattito: questa squadra è da Champions? Contro i nerazzurri Inzaghi ha incassato la quarta sconfitta stagionale, l’ennesima contro una diretta concorrente (le altre sono arrivate con Napoli, Juve e Roma) che conferma i biancocelesti piccoli con le grandi. Un vecchio adagio sempre d’attualità a Formello diventato un vero e proprio tabù per il tecnico che in 26 scontri diretti ha incassato ben 18 sconfitte, 4 pareggi e altrettante vittorie. Un chiaro segno di quanto questa squadra sia debole soprattutto a livello caratteriale: brava a superare anche con agilità squadre tecnicamente inferiori quando c’è da fare il salto di qualità si perde, incapace di reagire. E la gara contro l’Inter ne è stata la prova più lampante: in partita solo per mezz’ora una volta subito il primo gol la Lazio è crollata inesorabilmente sotto i colpi di una squadra cinica e spietata.

«Dobbiamo crescere da questo punto di vista e serve questo step per fare il salto di qualità» ha spiegato Marco Parolo a fine gara, lo stesso Inzaghi in conferenza non ha cercato scuse per la sconfitta e senza mezzi termini ha parlato di «un gap da colmare con le grandi». In estate il tecnico è stato accontentato e ha ottenuto un vice Leiva (Badelj), un rinforzo di qualità a centrocampo (Berisha), e i sostituti di De Vrij (Acerbi) e Felipe Anderson (Correa) ma dal punto di vista caratteriale la squadra si è indebolita e c’è un dato statistico più di tutti che fotografa questa regressione: la scorsa stagione la Lazio centrò ben 10 rimonte che portarono in cascina 23 punti frutto di 6 vittorie e 4 pareggi, quest’anno quando è andata sotto ha sempre perso senza mai riuscire a ribaltare il risultato. Come se non bastasse contro il Napoli alla prima giornata di campionato all’Olimpico nonostante l’iniziale vantaggio di Immobile ha perso. Certo all’appello quest’anno mancano Milinkovic e Luis Alberto entrambi irriconoscibili ma il limite caratteriale della Lazio era emerso anche la scorsa stagione prima in Europa League, quando fu eliminata ai quarti di finale dal Salisburgo nonostante il 4-2 ottenuto all’Olimpico e poi in campionato all’ultima giornata proprio contro l’Inter, sconfitta in rimonta che segnò l’addio ai sogni Champions. La palla adesso passa ad Inzaghi, sarà lui a dover dare la scossa al gruppo per evitare di buttare nuovamente tutto all’aria.

