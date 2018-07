Lazio, il caso Acerbi allarma Inzaghi

di Enrico Sarzanini

Soddisfatto per i nuovi arrivati Simone Inzaghi, adesso aspetta il sostituto di De Vrij. Eccola la vera priorità del tecnico che ad Auronzo spera di poter contare sul giocatore che nella prossima stagione dovrà guidare la difesa. Il diesse Tare, forte del si del giocatore del Sassuolo, era certo di poter mantenere la sua promessa ma l’atteggiamento del club emiliano ha scombinato i piani biancocelesti. Se da una parte Acerbi, che si è già “promesso” ad Inzaghi, è stato chiaro e per forzare la mano ha disertato per ben due volte le visite mediche di idoneità, Squinzi non ha ceduto alle richieste di Lotito: «Conoscendo il presidente Lotito ogni trattativa è complicata e difficile – ha spiegato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali -. Abbiamo provato in tutti i modi a venire incontro alle richieste di Acerbi diminuendo le nostre pretese ben due volte». La volontà comunque è quella di chiudere la trattativa: «Credo che ci sia una piccola differenza, questa deve essere colmata se la Lazio ha veramente il desiderio di avere un giocatore così importante. Perché Acerbi per noi è determinante, e vorremmo trattenerlo ma sappiamo che non è possibile, ma non possiamo neanche cedere a delle offerte che non riteniamo congrue». Poi se possibile è stato ancora più chiaro: «Speriamo possa concludersi bene per tutti e per Acerbi soprattutto. In caso contrario dovremo farcene una ragione». A fargli eco il neo tecnico De Zerbi: «Vogliamo gente motivata che rimanga volentieri». Nuovo retroscena sulla trattativa: non è stata la Lazio a togliere Cataldi dall’affare ma lo stesso Sassuolo che non è interessato al centrocampista biancoceleste. La differenza da colmare è minima, visto che tra domanda (12) e offerta (10) ballano 2 milioni di euro ma il tempo stringe e Inzaghi vuole a tutti i costi il giocatore che prenderà il posto di De Vrij. Sulla questione si è espresso anche il neo diesse neroverde Giovanni Rossi: «E’ fondamentale avere calciatori funzionali a sposare il progetto. Il valore di Francesco è dettato dagli ultimi quattro campionati, uno dei migliori difensori italiani. Bisogna trattarlo come un calciatore importante». Diversi i nomi dei possibili sostituti. Piace tantissimo Badstuber svincolatosi dallo Stoccarda ma anche Dedé del Cruzeiro, Senesi del San Lorenzo e Caleta-Car del Salisburgo.



