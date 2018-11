Lazio, c'è Lazzari per la fascia

di Enrico Sarzanini

ROMA – A.A.A. Centrocampista di destra cercasi. A Formello sono iniziate le manovre per gennaio. Storicamente il patron Lotito, salvo rari casi, non è intervenuto nel cosiddetto mercato di riparazione, soprattutto per le valutazioni gonfiate che danno i club ai loro gioielli. Ma il forte odore di Champions che ha invaso Formello potrebbe cambiare tutto. Inzaghi crede nel quarto posto ma vuole risolvere il problema sulla destra che gli creato diversi contrattempi. Marusic infatti, complici i guai fisici (fastidio alla schiena) che lo tormentano dal ritiro è lontano dal rendimento della scorsa stagione e spesso viene lasciato in panchina.

Non va meglio a Basta che, mai utilizzato in campionato, e dopo la disastrosa prestazione a Francoforte contro l’Eintrahct in Europa League dove fu anche espulso è stato messo da parte del tecnico che ha così deciso di puntare su Patric che, impeccabile per impegno e abnegazione, tecnicamente è ancora limitato. «Sto facendo molto bene, il mister mi sta prendendo in considerazione e spero di continuare così» ha sottolineato ieri a margine dell’iniziativa la Lazio nelle scuole dive assieme a Caicedo («Con Immobile mi trovo a meraviglia» ha ammesso l’attaccante) ha risposto alle domande degli studenti dell’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi.

In quel ruolo è stato provato anche Caceres che però Inzaghi vede più come centrale difensivo e che comunque sta trovando pochissimo spazio ed avrebbe chiesto di essere ceduto a gennaio. Ecco dunque che a Formello è tornato prepotentemente d’attualità il nome di Lazzari: è lui il giocatore ideale indicato dal tecnico per coprire la falla a destra. La sua valutazione, complice la chiamata in Nazionale, è schizzata alle stelle e la Spal per lasciarlo andare chiede ben 20 milioni di euro, una cifra che Lotito non sembra disposto a pagare: ecco perché sarebbe pronto a girare ai ferraresi Murgia, fino ad oggi utilizzato con il contagocce, e Djavan Anderson, mandato alla Salernitana a fare esperienza. Da Formello infine arrivano le rassicurazioni dello staff medico su Milinkovic: «Non c’è allarmismo, tornerà presto ad allenarsi

