Pagelle Lazio-Marsiglia. Immobile trascinatore, Strakosha calamita

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 7

Bravo a chiudere lo specchio della porta su Sakai a botta sicura si ripete prima Njie e poi su Tahuvin nel finale nega il pareggio proprio al francese.

LUIZ FELIPE 6,5

Spesso si accentra per andare in aiuto di Wallace, sbroglia un paio di situazioni pericolose con grande determinazione.

ACERBI 7

Inzaghi non riesce a rinunciare alla sua colonna difensiva ed il motivo sta nella solita prestazione di livello.

WALLACE 5,5

Soffre i giocatori veloci e il Marsiglia ne ha diversi: commette falli anche inutili e si becca il solito giallo a metà primo tempo che lo condiziona. (12' st Bastos 6,5: nel finale salva su Payet).

MARUSIC 6

Nel primo tempo arretra e fa il quinto difensore si affaccia con più coraggio in avanti quando la Lazio va in vantaggio.

PAROLO 6,5

Sblocca sul finire del primo tempo con un colpo da biliardo, mezzo voto in meno per l'errore sulla rete di Thauvin.

CATALDI 6,5

In fiducia dopo la convincente prestazione contro la Spal non fa rimpiangere l'assenza di Leiva, non male per una riserva.

BERISHA 6

Corre senza soluzione di continuità, ha grinta da vendere, deve solo recuperare la migliore forma fisica. (24 st Milinkovic 6,5: buon impatto sfiora subito il gol).

DURMISI 6,5

In avvio Sakai gli sguscia via ma è un black out momentaneo. Veloce e reattivo risponde bene al mese di stop per infortunio.

CORREA 7

Prima gara da titolare all'Olimpico brilla per tenacia e determinazione: ispoira i compagni e trova il gol a conferma del momento d'oro che vive. (36' st Luis Alberto ng).

IMMOBILE 7,5

Solito trascinatore: non segna ma veste i panni dell'assist man prima a Parolo e poi a Correa che con i loro gol regalano alla Lazio il passaggio del turno.

INZAGHI 7

La Lazio si qualifica con due giornate di anticipo ai sedicesimi confermando la sua predisposizione per l'Europa, unica nota stonata la vittoria dell'Eintracht che resta in testa.

