Lazio disastro, la sindrome da big colpisce ancora

di Marco Lobasso

E' finita male, malissimo. Non tanto per il risultato, perchè nel calcio ci può stare di perdere in casa, e anche in malo modo, ma per la pochezza offensiva della Lazio contro l'Inter e la debolezza messa in evidenza in difesa. Doveva e poteva essere la partita del lancio tra le prime tre del campionato per la squadra di Inzaghi, è stata invece la partita che ha riportato tutti con i piedi per terra. Nè all'Olimpico nè fuori la Lazio batte le big, non le contiene e così non può pensare certo di azzerare il gap che c'è ed è purtroppo evidente. Il 3-0 dell'Inter si commenta da solo e il bel successo di Marsiglia in Europa League è già solo un ricordo.

Immobile, che succede. Ciro è nervoso, troppo. Ciro è impreciso e non è da lui. Ciro non fa le scelte giuste che normalmente lo trasformano da semplice attaccante a fuoriclasse. In una sfida di vertice come questa con l'Inter, se non è Immobile a mettere paura alla squadra di Spalletti e a fare gol, chi dovrebbe farlo, Caicedo? Così la Lazio non fa male, tranne su punizione con Cataldi o quando entra Correa (ma perché gioca sempre così poco se sembra così in palla?). E se non sei pericoloso, prima o poi, un gol dall'Inter di quest'anno lo prendi. Inter che ha un Icardi che in area è di un'altra categoria, almeno in questa serie A, e che ha trovato anche in serata di grazia gente come Perisic e Borosic, che qualche volta si adormentano ma stasera no, e finanche Joao Mario, che fino a ieri nemmeno ricordavamo fosse ancora in rosa con i nerazzurri.

Addio sogni da big. Sarà stata la pioggia battente, sarà stato il vento di scirocco che ha reso tutti un po' più folli, ma certo è che l'Inter gioca una partita di categoria superiore rispetto alla Lazio. E dispiace perchè il match dell'Olimpico ha tutta l'aria di essere uno spartiacque di stagione. Da stasera l'Inter è con il Napoli la seconda forza del campionato, pronta a fare un torneo di vertice. Da stasera, invece, la Lazio deve pensare a un unico obiettivo, il quarto posto che vale la Champions. Di più non si può. Stasera è così, anche se c'è ancora tanto tempo per sperare che cambi qualcosa in meglio.



