Pagelle. Immobile super davanti al ct Mancini

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 6

Sempre attento anche sulle palle alte è molto attento su Antenucci che in pià di una occasione prova a sorprenderlo.

WALLACE 6

Parte con l'erroraccio su Antonucci che approfitta della sua incertezza e trova il omentaneo 1-1. Superato lo shoc si ritrova.

ACERBI 6,5

Un solo errore su Antenucci sul quale deve rimediare con un fallo da giallo, per il resto si conferma il solito imprescindibile.

RADU 6,5

Solita prestazione di livello festeggia nel migliore dei modi il rinnovo di contratto con la Lazio fino al 2021.

PATRIC 6,5

in attesa di Lazzari (obiettivo biancoceleste) Inzaghi ha trovato l'esterno di centrocampo che può far rifiatare l'acciaccato Marusic.

PAROLO 7

Chiude il discorso con una fiondata dal limite che lascia di sasso Milinkvoci e scrive la parola fine sulla gara.

CATALDI 7,5

Improvvisamente si ritrova titolare ripaga la fiducia di Inzaghi con una prestazione di livello: batte l'angolo sull'1-0 di Immobile trova il 3-1 con una sassata dai 25 metri.

MILINKOVIC 6

Si accende ancora ad intermittenza quando decide di fare sul serio diventa pericoloso ma questa volta c'è il fratello a negargli la gioia del gol.(28' st Berisha 6: entra con la solita grinta ).

LULIC 6,5

l'imprescindibile gioca anche con un piccolo affaticamento senza mai risparmiarsi, quando sembra sul punto di mollare trova enerrie insperate. (16' st Lukaku 6,5: esordio stagionale mette minuti nelle gambe).

CAICEDO 7

Combatte da solo in mezzo alla difesa della Spal. Confeziona da solo il raddoppio di Immobile. (14' st Correa 6,5: ha una voglia matta e si vede)

IMMOBILE 8

Altri due gol in risposta a chi lo vedeva un po' appannato. Una doppietta pesantissima che consente alla Lazio di respirare aria di Champions e davanti al ct Mancini ieri sugli spalti all'Olimpico

INZAGHI 7

Senza Lieva e Badelj la Lazio vince e convince, confermando ancora una volta di essere spietata con le piccole del nostro campionato.

