L'ombra della Lazio che non va più via

di Marco Lobasso

I proclami stanno a zero. Altro che rinnovi, ambiente più serieno, tre milioni a stagione a Milinkovic e Immobile e via così. La Lazio è una storia tesa, lo si capisce da come entra in campo (e prende gol dopo tre minuti), da come riesce a farsi del male da sola (vero Basta, espulso in modo assurdo?), da come in difesa ha perso misure e tranquillità. Non che in passato il reparto arretrato di Inzaghi fosse stato perfetto, anzi. Ma sette reti in due partite, entrambe importantissime in questo inizio di stagione, dicono che al momento più importante la Lazio non c'è. E tocca fare qualcosa. Serve uno psicologo per capire cosa accade: a rifletterci, Inzaghi schiera spesso i dieci/undicesimi della super squadra della scorsa stagione. E allora? Allora il rendimento è diverso, il gioco è diverso, i risultati sono diversi, finanche le azioni gol che prima fioccavano, ora sono rare.

Che succede alla Lazio? Perchè si ferma improvvisamente, reagisce e poi si ferma di nuovo? Le sfide del derby e contro l'Eintracht sono preoccupanti copie in ciclostile. Lazio in svantaggio, pareggio da applausi, poi improvviso tracollo e mai più ripresa. Inzaghi dice che è un problema di approccio: si gioca da soli e non si fa gruppo. Ma la domanda sorge spontanea: se la squadra è la stessa della scorsa stagione, chi tra i giocatori ha improvvisamente deciso di non fare più gruppo in questa squadra? Luis Alberto ieri era in panchina, danni non ne ha fatti. Meditate, gente. Meditate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA