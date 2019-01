Orgoglio Lazio, ma ora servono i punti

di Marco Lobasso

La più bella partita della Lazio in stagione, contro la più brutta Juve vista fin qui. Sessanta minuti splendidi all'Olimpico, una rete di vantaggio e una clamorosa, forse due (ahi Immobile), occasioni da gol per chiudere il match. Invece, la corazzata bianconera si sveglia e in un quarto d'ora chiude una sfida che sembrava maledetta. Tutto già visto: frustrante, deludente, che rende questo campionato ancora più brutto, visto che da stasera i campioni d'Italia sono saliti a +11 sulla seconda che è il Napoli, a distanza siderale.

La Lazio stasera merita solo applausi, visto che si presentava con una difesa inventata (senza Acerbi e Luiz Felipe) e con Wallace e Bastos che hanno fatto più di quello che ci si attendeva. Li merita anche Inzaghi che ha saputo motivare una squadra con troppe assenze e durante un gennaio che sembra essere sempre più arido sul mercato. Resta la sconfitta, brutta a due minuti dalla fine, immeritata, ma pur sempre una sconfitta. E non basta per tirarsi su vedere Milnkovic e Luis Alberto ormai quasi al massimo di una condizione scomparsa in autunno. La Lazio si allontana dalla Champions e rischia di affondare nelle parti centrali di una classifica corta e indecifrabile. Se questa sconfitta ingiusta può servire a dare morale a Inzaghi e ai suoi ragazzi ben venga. Non c'è da aspettare molto per saperlo: giovedì è già Coppa Italia.



