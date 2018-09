Inzaghi soddisfatto: «Caicedo eccezionale, avrà altre chance»

Quattro gol tutti insieme. Se con Frosinone, Empoli e Apollon Limassol erano arrivate critiche per il poco spettacolo, oggi la squadra di Simone Inzaghi vince di goleada e il gol del vantaggio lo segna Felipe Caicedo, tra giovedì e oggi decisivo: «L'idea di farlo giocare dall'inizio con Immobile? Faccio quello che vedo - spiega un soddisfatto Inzaghi - Felipe aveva fatto una partita incredibile con l'Apollon, è un lavoratore eccezionale. Ha davanti grandissimi giocatori come Immobile, Luis Alberto e Correa, ha avuto qualche critica lo scorso anno ma aveva anche fatto cinque gol e cinque assist. Avrà altro spazio, il campionato non aspetta, ora abbiamo due gare ravvicinate. Dobbiamo correre». Solo buone notizie oggi, dal ritorno al gol su azione di Ciro Immobile (non segnava da Lazio-Napoli alla prima di campionato) un ritrovato Milinkovic, che con il tandem in avanti ha avuto più spazio per avanzare da trequartista: «A Milinkovic ho detto solo di stare tranquillo - precisa Inzaghi -. Ha sentito qualche critica ma era in ritardo. Oggi sono contento per lui, aveva bisogno di una giornata del genere. Turn over in vista del derby di sabato? Cercherò di presentare la formazione migliore contro l'Udinese, gioca un buon calcio».

