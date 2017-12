â€‹Lazio, Inzaghi: «Gara con l’Inter importante, ma non decisiva. Rocchi? Uno degli arbitri migliori»

di Valerio Cassetta

Ultima partita dell’anno. Alla vigilia del match di San Siro contro l’Inter, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Certezze. «Andiamo a Milano a fare una partita molto importante, ma non decisiva per la classifica. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra forte. Dovremo giocare al 120%, se vogliamo fare un risultato positivo».



Ottimismo. «I ragazzi sono preparati e sappiamo cosa andremo ad affrontare. Loro hanno perso tre partite e hanno avuto un calo fisiologico che tutte le squadre hanno avuto. E’ una squadra con grandi qualità e con un allenatore bravissimo e che stimo».



Girone d’andata. «I ragazzi sono stati straordinari fin qui. Abbiamo centrato la qualificazione in Europa con due giornate di anticipo, la semifinale di Coppa Italia e in campionato siamo lì. E’ stato un lavoro eccezionale, sappiamo che la stagione finisce a maggio. Dal 20 gennaio, dopo la sosta, avremo una partita ogni quattro giorni e sarà tutto più difficile. Abbiamo perso punti in maniera inaspettata, ma ora guardiamo avanti. Veniamo da una settimana intensa e domani sceglierò la formazione migliore».



Big match. «E’ una gara non decisiva per la classifica, ma molto importante. Incontriamo una squadra che ci è davanti in classifica. Voglio una prova da Lazio, e quando lo facciamo, difficilmente sbagliamo partita».



Insidie. «Temo la qualità dei giocatori dell’Inter. Ci sarà un bellissimo stadio, ma so che da Roma si muoveranno in tanti e si faranno sentire per starci vicino».



Immobile e Icardi. «Parliamo dei due più forti attaccanti in questo momento. Con Higuain sono i tre migliori in circolazione. Icardi ha fatto gol in tutte le partite, va tenuto a bada per 95 minuti: può sempre fare gol. Anche Perisic e Candreva sono grandi giocatori».



Infermeria. «Di Gennaro l’abbiamo voluto e purtroppo ha avuto un infortunio e una ricaduta. Sta rientrando in gruppo, dopo la sosta tornerà con Caicedo. Mi dispiace per quest’ultimo, è una risorsa per noi e si è sacrificato. Nani sta tornando bene».



Parolo. «Valuterò domani cosa fare. E’ importantissimo per noi, ci dà equilibrio e tatticamente è molto intelligente. Felipe? Domani vedrò».



Inter stanca. «A volte si arriva alle partite con un giorno in più o in meno. Ci sono capitate tre partite in sei giorni, forse siamo stato gli unici. Domani capiterà all’Inter. Sarà importante l’approccio che daremo alla gara».



Bilancio. «E’ stato anno entusiasmante, con la finale di Coppa Italia e il ritorno in Europa. Abbiamo vinto la Supercoppa, ma la ciliegina sulla torna è aver ricreato entusiasmo e aver riportato la gente allo stadio».



Scelte. «Domani valuterò con attenzione il recupero e la forma di tutti quanti. Faremo un leggero risveglio muscolare e poi deciderò».



Spalletti. «La nostra vittoria a San Siro nei quarti di Coppa Italia dello scorso anno fu determinate per tutto l’ambiente. Spalletti è imprevedibile e fa giocare bene le proprie squadre. E’ uno dei migliori in circolazione».



Rocchi. «Contatto Bastos-Kolarov? Ancora non si vedono immagini chiare. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, ho grande fiducia in Rocchi e Orsato, che secondo me sono i migliori arbitri».



Cross Candreva e Perisic. «Ci siamo preparati a questo. L’Inter è una delle squadre che crossa di più. Candreva e Perisic sono imprevedibili, dovremo essere bravi nelle marcature».

© RIPRODUZIONE RISERVATA