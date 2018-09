Lazio, tornano i difetti di personalità

di Marco Lobasso

Serviva la peggior Lazio vista dall’inizio del campionato per rilanciare la Roma. Un passo indietro, anche di più, per la squadra delle ultime cinque vittorie consecutive e che ci aveva abituato a non sbagliare più una mossa. Oggi invece di mosse Inzaghi ne ha sbagliate eccome. Per esempio, l’inedita (di stagione) difesa a tre. Troppo frettoloso il recupero di Luiz Felipe, schierato dall’inizio al posto di Wallace (e Bastos in panchina), troppo importante l’assenza per infortunio di Radu. Aggiungici l’improvviso momento di appannamento di Acerbi nelle ultime partite e la frittata è fatta. Nell’azione del primo gol della Roma c’è tutto ciò: Acerbi tenero che si fa anticipare da Dzeko di testa, Luiz Felipe ancora più tenero con El Shaarawy, che travolge il povero Strakosha, Caceres lentissimo nel tenere Lorenzo Pellegrini che di tacco mette in rete e beffa tutti. E’ l’ultimo minuto del primo tempo di un derby che la Lazio credeva di aver già chiuso sullo 0-0 a metà partita. Con la testa era nello spogliatoio. Male, malissimo.

Difetto di personalità. La sconfitta nel derby fa tornare attuale un vecchio problema che ciclicamente assale la Lazio di Inzaghi: il difetto di personalità. Nel derby, tra l’altro, ce ne vuole più del solito. E nella Lazio di oggi non c’era. Né Leiva, né Parolo, né lo stesso Lulic (che pure i derby li gioca al meglio che può) , ne tantomeno Milinkovic-Savic (che esce dalla partita e non rientra più, come fosse una cosa normale) hanno la personalità per farlo. Per la verità ci pensa Immobile, caparbio e furbissimo su Fazio nell’azione del pari. Ma finisce lì: due minuti dopo anche Badelj (entrato al posto di Parolo) sbaglia del suo, mettendo giù il solito ispirato Pellegrini, con conseguente gol di Kolarov. A proposito: ma l’avete vista come era messa la barriera della Lazio? Aperta e distratta come mai. E non dite poi che è solo colpa di Strakosha…

Riavvolgendo il filo, la Lazio di Inzaghi torna sulla terra e si confronta con i problemi di sempre, personalità, cattiveria al posto di leziosità e una panchina che con le big fa fatica a cambiare le partite. Punto e a capo, arriva ottobre, torna l’Europa e la Lazio ci ha abituato a riprendersi presto. Non c’è sempre un derby da favorita da giocare e perdere dietro l’angolo. Per fortuna.

