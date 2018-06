Lazio, 13 prestiti di ritorno: Tare deve vendere

di Enrico Sarzanini

Si preannuncia un’estate bollente per Igli Tare. Il diesse della Lazio, che già da mesi è a caccia dell’erede di De Vrij, dovrà rinforzare la squadra con almeno sei acquisti e come se non bastasse dovrà piazzare l’esercito dei giocatori in prestito pronti a ritornare a Formello. Difficile ma non impossibile per uno come l’albanese che alla fine le sue “mission impossible” le ha sempre portate a termine. Resta il fatto che ci saranno da sistemare ben 13 giocatori. Una squadra con tanto di riserve e con alcuni nomi che sicuramente faranno gola a diversi club. Pezzo pregiato quel Danilo Cataldi un paio di stagioni fa Capitano in pectore poi lentamente sparito dai radar e poi finito al Benevento (dove lo aveva raggiunto sempre in prestito l’altro laziale Lombardi) quest’anno retrocesso in serie B: sulle sue tracce c’è l’Empoli ma soprattutto il Sassuolo. Tare spera di poterlo inserire nell’operazione Acerbi, indicato come il sostituto ideale di De Vrij, per riuscire ad abbassare il costo del cartellino del difensore, anche perché Cataldi è in scadenza 2020 e c’è il serio rischio di perderlo a parametro zero. Nella lunga lista figura anche il nome di Mauricio, prima reintegrato ad inizio campionato ma poi mai utilizzato e ceduto in prestito a gennaio al Legia Varsavia. Da sistemare anche i due talenti inespressi Kishna, che era andato in Olanda all’ADO Den Haag e Morrison, finito in Messico all’Atlas de Guadalajara. Dalla Salernitana di Lotito invece sono pronti a tornare alla base Minala, Sprocati, Adamonis, e Palombi, gli altri due ex Primavera Germoni e Filippini rientreranno invece dal prestito rispettivamente al Perugia e al Pisa. Terminata l’esperienza del croato Prce che era andato in patria a giocare nell’Istra e di Tounkara una stagione in Albania con il Flamurtari.

