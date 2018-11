Lazio-Spal: Cataldi e Patric, quando i "panchinari" diventano big

di Marco Lobasso

Se qualcuno aveva ancora dubbi, la vittoria per 4-1 della Lazio con la Spal li ha dissipati tutti. Non è codardia ma probabilmente solo poca maturità e forse poca personalità: la Lazio con le "deboli" si conferma fortissima, tutta un'altra squadra rispetto a quella vista contro l'Inter e con le big dove diventa "pecora". Ormai è così, bisogna abituarsi, quest'anno più della scorsa stagione. Però Simone Inzaghi con il quarto posto confermato dopo 11 giornate e con i punti in più conquistati su squadre come la Roma, per esempio, ha il dovere-obbligo di insistere, continuare e cercare una soluzione a questo problema. In fondo, potrebbe cambiare anche in meglio: magari la Lazio continuerà a battere le "provinciali" e magari riuscirà pure a fare qualche punticino con le big. Giovedì già una verifica in casa col Marsiglia in Europa League.

Patric e Cataldi, i redivivi. Il terzo centracompista metodista si scopre oggi il migliore della Lazio. Danilo Cataldi, cuore biancoceleste, gioca una partita esemplare contro la Spal, fa benissimo il suo compito, dà sostanza al reparto di metà campo e segna pure, fatto raro che però rappresenta un gran bel segno. Cataldi chi? Avremmo detto fino a poche ore fa, invece il ragazzo che aveva giurato fedeltà ai colori bianocelesti mantiene la promessa e si fa trovare pronto, viste le assenze di Leiva e di Badelj. Un segnale importante per Inzaghi, la dimostrazione che il suo senso di panchina lunga e di gruppo allargato funziona bene. E mica c'è solo Cataldi da elogiare. Un altro che si fa trovare sempre pronto è Patric, perfetto sulla fascia, oggi che ha avuto una occasione per l'assenza di Marusic. Segnali di unità importanti, proseguiti anche ogi con la solita buona prestazione di Caicedo il proletario, sempre più spalla perfetta per super Immobile. Bravo Caicedo e viene quasi voglia di aggiungere: ricordate Luis Alberto? Luis Alberto chi...

