Con i gol di Caicedo e Wallace Inzaghino diventa Inzaghone

di Marco Lobasso

Simone Inzaghi, detto Inzaghino, ci rimanda in gola ancora una volta commenti e considerazioni. Alzi la mano chi nella scorsa stagione aveva pensato che Caicedo, il Panteron, fosse il bomber giusto per la Lazio. E alzi la mano anche chi era convinto che nell'estate scorsa sarebbe rimasto in biancoceleste. Oggi Caicedo è una clamorosa realtà e un'altrettanto clamarosa vittoria morale e tecnica di Inzaghi su tutti noi scettici e criticoni. Nelle cinque partite che ha disputato, la Lazio ha vinto cinque volte. Cinque volte! I numeri non di discutono. Col Marsiglia il bomber che non va mai in doppia cifra è stato super, un gol, un assist e tanto impegno e abnegazione. Anche troppo. Ma quello che piace davvero è che trova l'intesa con Ciro Immobile. Sembrava impossibile, invece i due ora si capiscono, si aiutano e Caicedo dispensa giocate impensabili, anche come assist-men. Se questa è la Lazio, ci sarà ancora da divertirsi, in campionato e in Europa.

Wallace chi? Era stato un disastro il brasiliano nelle ultime prestazioni. Ci eravamo accaniti nel voler capire a tutti i costi perchè Inzaghi lo continuasse a inserire nella difesa a tre. Beh, ieri la risposta è stata chiara e netta: quando esprime la sua potenza fisica Wallace è forte davvero, in difesa e in avanti. Ieri ha addirittra esagerato: gol, assist e pure un'aggiustatina vanitosa ai capelli che non guasta a favore della telecamera dopo la rete dell'1-0. La Lazio non si è fatta impressionare dal clima difficile di Marsiglia, ha vinto 3-1 e oggi vede la qualificazione. Se consideriamo il Marsiglia una big (l'anno scorso lo era con la sua finale proprio in Europa League) allora anche il vecchio tabù con le grandi è stato superato. Anche un altro tabù è stato superato nella magica serata di Marsiglia: Garcia ha perso per la prima volta con la Lazio. Nei derby con la Roma l'aveva sempre fatta franca. E' stata davvero una notte memorabile.

