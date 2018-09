Lazio-Apollon, Acerbi e Caicedo su tutti

di Enrico Sarzanini

PROTO 6

Sempre attento regala grande senso di sicurezza al tutto il reparto. La Lazio ha finalmente trovato un valido sostituto di Strakosha.

BASTOS 5,5

Arrugginito dalle tante panchine, spesso è in affanno e si presenta con qualche svarione di troppo

ACERBI 6,5

Per fortuna di Inzaghi c'è sempre. Imprescindibile, quando c'è da mettere una pezza è sempre in prima fila.

CACERES 6

Voglia e tecnica ci sono ma da un giocatore della sua caratura ci si aspetta maggiore costanza soprattutto alla luce dell'assenza di Radu.

BASTA 5,5

Bravo a gestire le forze, presidia la difesa e all'occorrenza spinge ma senza strafare. Peccato per il pasticcio finale sul gol.

MURGIA 6

Pronti via sfiora subito il gol con un guizzo dei suoi. Come sempre si fa apprezzare per impegno e dedizione.

BADELJ 6,5

Veste alla perfezione i panni di Leiva: diga davanti alla difesa imposta il gioco e ordina il centrocampo. Peccato per il giallo. (16' st Leiva 6,5: solito metronomo del centrocampo).

MILINKOVIC 5,5

Contro squadre così modeste dovrebbe primeggiare invece sopraffatto dai giocatori avversari senza accennare una minima reazione. (27' st Lulic 5,5: si divora il 3-1).

DURMISI 6

Prende possesso della fascia dove corre come un furetto senza mai risparmiarsi anche se in fase difensiva convince poco.

LUIS ALBERTO 7

Non ancora al top ma non ha perso il vizio del gol: dopo la rete decisiva contro il Frosinone, un'altro gol pesantissimo che sblocca il match. (16' st Immobile 6,5: entra e ritrova il gol su rigore).

CAICEDO 7

Risponde alle critiche e agli insulti via web con una prestazione convincente. Pregevole il tacco con cui manda in gol Luis Alberto è lui a procurarsi il calcio di rigore.

INZAGHI 6,5

Terza vittoria di fila per la Lazio che nonostante sia ancora la lontana parente di quella di un anno fa continua a fare punti.

