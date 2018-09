Tornano tutti: i gol, Immobile, Milinkovic. Oggi ha ragione Inzaghi

di Marco Lobasso

In quattro partite ha cambiato la Lazio. Simone Inzaghi è il vero protagonista di questa nuova Lazio improvvisamente splendente e tornata in alto in classifica. All'inizio di stagione i biancocelesti sembravano quasi un caso, una squadra in regressione, peggiorata non migliorata, una squadra con troppi dubbi: gli striminziti 1-0, la prudenza dell'allenatore, le raffiche di gol di un anno prima, che sembravano solo un ricordo. Ma adesso, dopo il 4-1 con il Genoa all'Olimpico, anche le feste del gol sono tornate e con loro tante certezze. E son tornati anche Immobile e Milinkovic-Savic, finalmente all'altezza delle loro quotazioni, del loro valore e anche dei rinnovi sopra i tre milioni che stanno arrivando.

Ciro & Sergej. No, non è un caso. Immobile sale a quota tre reti in campionato dopo 5 turni, respingendo mugugni e qualche critica di troppo per la poca vena di settembre. Il bomber napoletano, pur continuando a sprecare qualche occasione di troppo, ne mette dentro due e riparte alla grande. E torna al gol anche Milinkovic. Sembrava avesse perso il feeling con il gol. Stava scherzando, confondeva le idee. Contro il Genoa è tornato al gol e ha strappato applausi. Ed è stato bello vederli uscire tra gli applausi dei tifosi, come non accadeva da tempo.

A fare i conti, dopo 5 partite di campionato e una di Europa League Inzaghi si è preso le sue rivincite: ha aspettato il gol e sono arrivati, ha aspettato Ciro e Sergej ed eccoli arrivati anche loro. Ha dato fiducia a Caicedo e il Panteron l'ha ripagato con quattro giorni e due partite da sballo (un gol e un assist di tacco). Non solo, sta credendo in Correa che entra e convince sempre di più. Insomma, oggi c'è poco da dire, ha vinto lui, Simone Inzaghi. Però, mercoledì è già campionato in trasferta contro l'Udinese. La prova del nove per capire se quello che abbiamo visto oggi all'Olimpico è tutto vero...

