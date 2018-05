Domenica De Vrij non deve giocare. Ma perde lo sport

di Romolo Buffoni

Stefan De Vrij, fortissimo difensore centrale olandese da quattro stagioni alla Lazio, ha già firmato un contratto con l’Inter (3,8 milioni a stagione fino al 2023). E domenica sera c’è Lazio-Inter: chi vince va in Champions League. Chi perde resta a casa.

Far giocare o no De Vrij? Nessuno può mettere in dubbio la serietà e la professionalità del ragazzo, correttissimo in campo e irreprensibile fuori. Da cambiare semmai sono le regole, che consentono a un giocatore in scadenza di contratto di firmare fin da febbraio con un’altra squadra. La patata bollente è nelle mani di Inzaghi, che non ha la rosa della Juventus, che già deve rinunciare a Luis Alberto e che ha Immobile in forte dubbio. La verità è che De Vrij non può giocare questa partita. Non sarebbe giusto per lui, per la Lazio e anche per l’Inter. Non sappiamo domenica chi vincerà, ma sappiamo già che ha perso lo sport. E De Vrij.



© RIPRODUZIONE RISERVATA