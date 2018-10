Lazio, incidenti a Marsiglia: due feriti in ospedale

di Valerio Cassetta

Scontri e botte da orbi. Alta tensione a Marsiglia, dove nella notte - vigilia di Marsiglia-Lazio di Europa League - si sono verificati dei tafferugli tra un centinaio di tifosi biancocelesti e i supporter dell’OM. Il contatto è avvenuto nella zona del porto: i francesi, uscendo dai vicoli stretti, hanno provato a sorprendere i laziali, pronti a rispondere.









Il bilancio è due feiriti: uno per parte, entrambi in ospedale. Massima allerta nella città, già presidiata da un gran numero di forze dell’ordine. Oggi al Velodrome saranno circa 500 i sostenitori biancocelesti che seguiranno la squadra per il terzo match di Europa League contro la formazione di Rudi Garcia e Kevin Strootman, due ex della Roma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA