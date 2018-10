Si riparte da Immobile. E non solo...

di Marco Lobasso

Il fuoriclasse della Lazio risolve tutto. Ciro Immobile firma un gol fantastico, con un tocco acrobatico di destro da posizione impossibile e regala la vittoria alla Lazio contro la Fiorentina. Un guizzo salva tutti perché, per chi ha visto la partita dell'Olimpico, sarà ancora più evidente: i Viola meritavano il pareggio. Hanno attaccato come non ci fosse più un domani, un assedio addirittura nel finale. Sfortunati, spreconi, situazioni dubbie in area...

Il fortunato Inzaghi deve far tesoro della partita di oggi. Non è la prima volta dall'inizio del campionato che la Lazio vince soffrendo e anche un po' immeritatamente. E quando non vince è un disastro come nel derby o a Francoforte. Il tecnico deve coccolarsi di più uno come Immobile, e magari tenerlo fino al 90°, per dare un segnale forte alla squadra, non per altro. Non sostituirlo nel finale avrebbe evitato inevitabili borbottii del contrariato Ciro, uomo partita, e del pubblico. Serve ripartire dalla grinta, dalla cattiveria e dalla lucidità del napoletano; solo ritrovando questo spirito la squadra potrà davvero attraversare indenne questa strana crisi di involuzione che sta vivendo.

Wallace, perchè? La domanda è retorica e non è indirizzata al giocatore che fa quel che può ma che proprio non ci sta quest'anno. La domanda è per Simone Inzaghi che si ostina a schierarlo dall'inizio, quando un po' di alternative le ha. Perchè? Già nel primo tempo Wallace ha rischiato di rovinare tutto; poi, nella ripresa non si è ripreso e quando è uscito i fischi dell'Olimpico sono stati piuttosto eloquenti. Anche i tifosi si spazientiscono, nonostante i tre punti; prova ne sia lo striscione contro Luis Alberto e Milinkovic apparso sugli spalti.

Cosa resta di questa vittoria, a parte Immobile e voce di Inzaghi scomparsa a fine partita con la conseguenza di non vederlo in tv? Resta l'esempio che danno alcuni biancocelesti di attaccamento alla maglia e voglia di combattere: Radu e Lulic, per esempio, non per sbaglio bandiere, ma anche Parolo, che ci mette sempre la faccia, Acerbi e forse anche Leiva. Non sono pochi. Più che dai tre punti di oggi, si riparte dalle loro prestazioni, dalla loro voglia. Gruppo unito e pedalare; solo così l'involuzione potrà diventare davvero un ricordo.

