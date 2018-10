Immobile, gol con la Lazio per rispondere a Mancini

di Enrico Sarzanini

Ha fame di gol. Ciro Immobile punta Parma per rinascere. Le delusioni azzurre sono ancora fresche e l’attaccante biancoceleste si vuole consolare a suon di reti, la cosa che gli riesce meglio, quella che lo scorso anno lo ha incoronato capocannoniere della Serie A. Numeri che però non sono bastati a Mancini per dargli una maglia da titolare, anche se poi il ct ha provato a smorzare la polemica: «Non c’è un problema numero 9 in Nazionale». Leader e trascinatore con la maglia della Lazio, Ciro in azzurro non riesce ad esplodere. Nessun problema, l’attaccante è pronto a consolarsi con la maglia biancoceleste già domenica al Tardini di Parma. Sei gare in 21 giorni importantissime per Inzaghi che punta forte sull’attaccante per rilanciare definitivamente le ambizioni della Lazio che prima della sosta ha dato un calcio alla crisi con la vittoria sulla Fiorentina manco a dirlo con una rete di Immobile. La rabbia adesso ha lasciato il posto alla determinazione anche perché in questi giorni i tifosi biancocelesti via social e nelle radio gli hanno fatto sentire tutto il loro affetto. E lui è pronto a ricambiare: «Per me è un grande onore giocare nella Lazio – ha spiegato ieri in un incontro con gli studenti del sacro Cuore si Gesù Farnesina – sono rimasto qui nonostante mi avessero offerto ingaggi più onerosi». Chiusa la parentesi azzurra Immobile vuole riaprire quella laziale con un gol al Tardini, magari da vedere e rivedere. Già perché proprio in quello stadio due ex biancocelesti hanno segnato reti capolavoro rimaste impresse nella storia del nostro calcio: il diabolico tacco di Roberto Mancini ancora oggi cliccatissimo sul web e il missile da 35 metri di Matias Almeyda, che lasciò di stucco Gigi Buffon.

Prima sfida con la maglia della Lazio, Immobile contro gli emiliani non ha mai vinto e nelle quattro sfide precedenti ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta riuscendo comunque a segnare due gol con la maglia del Torino. Ancora qualche dubbio di formazione per Inzaghi che non potrà certamente fare a mendo di Parolo: «Dopo la sconfitta al derby ci siamo ripresi adesso vogliamo battere l’Inter anche per vendicare la sconfitta dello scorso anno. Obiettivi? La qualificazione in Champions». Infine, infermeria: il medico del club tranquillizza tutti perché non ci sono lesioni muscolari per Badelj, al ritorno dalla nazionale croata.



