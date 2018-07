Lazio, sprint per Gelson Martins

di Enrico Sarzanini

Il tempo stringe e la Lazio prova ad accelerare. A dieci giorni dalla partenza per il ritiro di Auronzo, Inzaghi vuole definire quanto prima la situazione legata a Felipe Anderson. Il brasiliano è rientrato a Roma in anticipo e nelle prossime ore si incontrerà con Lotito per definire il suo futuro. Prima della fine della scorsa stagione aveva chiesto di essere ceduto e dopo avere detto no al rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 l’addio resta l’unica via praticabile. Le offerte però non soddisfano Lotito che lo valuta 48 milioni di euro. Il West Ham lo aveva puntato e dopo aver offerto 35 milioni più 7 di bonus ha sperato in uno sconto che non c’è stato. In attesa di sviluppi, il diesse Tare ha individuato in Gelson Martins il sostituto. Il forte esterno ha rescisso il contratto con lo Sporting Lisbona ma servirà stringere i tempi perché sulle sue tracce nelle ultime ore è piombato l’Atletico Madrid di Simeone. Martins sembrava pronto a restare in Portogallo ma dopo l’incontrato con il presidente dello Sporting Sousa Cintra, a capo del commissione che trascinerà la società alle prossime elezioni presidenziali dell’8 settembre, il giocatore ha confermato la rescissione contrattuale: «Sarebbe stato bello poterlo valorizzare ancora per poi fargli fare il salto in una big d’Europa, ma i suoi agenti non sembrano capirlo – ha spiegato Cintra ripreso da Cittaceleste.it -. Il denaro non è tutto nella vita, ma io devo pensare al bene dello Sporting». L’agente del calciatore ha un accordo di massima con la Lazio (contratto di cinque anni a 2,5 milioni netti a stagione), ma sa bene che l’affare si chiuderà solo dopo la cessione di Anderson. Per evitare un contenzioso legale con lo Sporting la Lazio, qualora l’operazione dovesse chiudersi, è pronta a dare al club portoghese un indennizzo che si aggira sui 10-15 milioni.

Fronte Acerbi ieri l’agente Castagna ha incontrato il Sassuolo ma l’affare non si sblocca: Lotito ha offerto 10 milioni più 2 di bonus senza Cataldi ma il Sassuolo ne vuole 12 subito. Si valuta di tornare sullo svincolato Holger Badstuber svincolato dallo Stoccarda. Leiva intanto, in vacanza con la famiglia, non vede l’ora di ricominciare: «È stato molto frustrante perdere la Champions – ha ammesso a FourFourTwo.com – ma ci riproveremo». Visite mediche alla clinica Paideia per il portiere belga Silvio Proto. L’ex Anderlecht e Olympiakos, classe 1983, ha firmato un triennale.

