Marsiglia-Lazio: Garcia e Strootman contro inzaghi

di Enrico Sarzanini

Da una parte Garcia e Strootman, dall’altra Simone Inzaghi. Quella di domani sera al Velodrome tra Marsiglia e Lazio (ore 21, visibile anche in chiaro su Tv8) non sarà una sfida come le altre. Per i due ex giallorossi vale come derby. «Non allenerei mai i biancocelesti» le parole del tecnico francese che hanno acceso la sfida ancora prima di essere giocata, Garcia nelle stracittadine a Roma è imbattuto con 3 vittorie e 2 pareggi. Ma chi sentirà maggiormente la sfida sarà sicuramente Strootman, spesso protagonista sia fuori che dentro il campo: a dicembre 2016 (2-0 per la Roma) fece espellere Cataldi che reagì a una bottiglietta di acqua versatagli dall’olandese sulla schiena, ad aprile 2017 si procurò il rigore del momentaneo 1-1 (La Lazio poi vinse 3-1) con una simulazione non vista dall’arbitro ma fu poi squalificato due giornate con la prova tv per «grave condotta antisportiva». Il centrocampista in Ligue1 non sta vivendo un ottimo momento ed in Francia è stato molto criticato: «Forse la Roma ha fatto bene a venderlo», ha giocato partite «molto nella media» hanno scritto alcuni quotidiani locali. Il suo pensiero è solo alla sfida di domani e non vede l’ora di affrontare la Lazio, una gara che dopo il 2-2 a sorpresa tra Marsiglia e Apollon Limassol potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno.

Partita dal sapore speciale anche e soprattutto per Simone Inzaghi che a distanza di 13 anni ritroverà la squadra a cui segnò 4 reti, con un rigore sbagliato, che lo fecero entrare di diritto nella storia della Champions League. Un’impresa prima di allora riuscita solo a Marco van Basten nel 1992/93 e riservata a una ristretta cerchia di giocatori che vanta nomi del calibro di Andrij Ševcenko, Ruud van Nistelrooy, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Zlatan Ibrahimovic.

Inzaghi che deve fare i conti con l’emergenza sugli esterni: out Durmisi infortunato e Basta squalificato, non potrà contare nemmeno su Patric e Lukaku entrambi fuori dalla lista Uefa. Restano disponibili solo Marusic e Lulic. Possibile sorpresa Caceres, Murgia potrebbe tornare titolare. In avanti Caicedo dovrebbe giocare dall’inizio al fianco di uno fra Immobile e Luis Alberto. Ancora a riposo Berisha, che lamenta problemi ad una caviglia, e nella seduta di stamani a Formello sosterrà il provino decisivo.



