Lazio-Fiorentina 1-0 La Diretta Immobile apre la partita

Classifica alla mano, la partita tra Lazio e Fiorentina è da considerarsi come il big match dell'8a giornata di Serie A insieme a Napoli - Sassuolo in programma in questo primo fine settimana di ottobre; i padroni di casa vogliono il pronto riscatto dopo il derby nettamente perso sabato scorso contro la Roma, mentre i viola, reduci dalla contestata vittoria casalinga sull'Atalanta, cercano oggi la prima vittoria stagionale lontano dalle mura amiche.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Caceres, Patric, Cataldi, Badelj, Murgia, Berisha, Correa, Luis Alberto. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disp. Dragowski, Ghidotti, Diks, Ceccherini, Laurini, Hancko, Norgaard, Dabo, Fernandes Edimilson, Eysseric, Sottil, Vlahovic. All. Pioli.

