Lotito boccia Papu Gomez e Tare punta Luan del Gremio

di Enrico Sarzanini

«Amo la Lazio che porterò sempre nel cuore». Titoli di coda per Felipe Anderson, da ieri ufficialmente al West Ham, la società biancoceleste è a caccia del suo erede. Da giorni si sono perse le tracce del diesse Tare che, assente sia alla presentazione delle maglie che in ritiro, entro la prossima settimana regalerà ad Inzaghi un altro colpo. Il tecnico sogna il Papu Gomez, che in biancoceleste ci verrebbe di corsa, ma Lotito non spenderà mai 15 milioni di euro per un over 30. In Brasile piace Luan del Gremio, anche se i dirigenti smentiscono un interesse della Lazio, parlando di contatti avuti con il club “un paio di anni fa”. Classe ‘93 ha una clausola da 25 milioni di euro ed un talento cristallino. Cartellino da 15 milioni invece per l’argentino Gonzalo Pity Martínez, seconda punta 25enne del River Plate. Occhio al 20enne Lucas Paquetà del Flamengo, in Brasile sono certi che la Lazio sia sulle tracce anche di Cittadini, centrocampista meno offensivo di Anderson ma con passaporto italiano. Piace ancora Gabbiadini del Southampton, monitorati Rony Lopes del Monaco, Alan Dzagoev del Cska Mosca e, nome nuovo, Hans Vanaken, 25enne trequartista del Bruges. Con la società belga i biancocelesti hanno in piedi l’affare Wesley che potrà concretizzarsi solo dopo l’addio di Caicedo.

Tifosi dispiaciuti per l’addio di Felipe Anderson che hanno letteralmente preso d’assalto i suoi profili social con messaggi di affetto, ma allo stesso tempo entusiasti della nuova Lazio che sta nascendo: ad Auronzo migliaia di persone ieri per il primo allenamento, nelle due settimane saranno 15mila le presenze, nei primi due giorni di campagna abbonamenti staccate oltre 2000 tessere, davanti ai Lazio Style ogni giorno ci sono decine di tifosi in fila per fare la tessera come non accadeva da anni.

Continua la preparazione della squadra in Cadore, ieri la promessa di Wallace a Lazio Style Channel: «Voglio rilanciarmi con questa maglia». Si lavora per il rinnovo di Radu in scadenza nel 2020 e seguito dal Fenerbache: «Stefan sta benissimo e questi colori sono la sua pelle – ha detto il manager Materazzi a Lalaziosiamonoi.it – presto ci vedremo con la Lazio e decideremo il suo futuro».

