Lazio-Empoli 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Caicedo

La partita tra Lazio ed Empoli in programma questa sera all'Olimpico di Roma dà il via alla 23a giornata di Serie A nell'inconsueta giornata di giovedì. I biancocelesti hanno superato il Frosinone nel posticipo di lunedì scorso, agganciando così la Roma a 35 punti, quota alla quale è giunta anche l'Atalanta, a insidiare da vicino il 4o posto attualmente occupato dal Milan un punto più su. Situazione critica per l'Empoli, quartultimo e con una sola lunghezza di vantaggio sul Bologna terzultimo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo. A disp. Proto, Guerrieri, Durmisi, Patric, Kalaj, Zitelli, Luiz Felipe, Jordao, Marusic, Cataldi, Badelj, Neto. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. A disp. Perucchini, Saro, Antonelli, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Acquah, Brighi, Ucan, Mchedlidze, Oberlin. All. Iachini.

