Lazio-Eintracht 1-0 La Diretta Guizzo di Correa a inizio ripresa

Partita di relativa importanza quella tra Lazio e Eintracht Francoforte, già ormai qualificate da tempo ai sedicesimi di finali e certe dei rispettivi piazzamenti nel girone. La sconfitta a Cipro dei biancocelesti contro l'Apollon Limassol ha spento ogni speranza residua di primo posto degli uomini di Inzaghi, che avrebbero comunque dovuto ribaltare stasera il pesante 4-1 maturato in Germania nella gara d'andata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa. A disp. Guerrieri, Alia, Basta, Wallace, Parolo, Lulic, Rossi. All. Inzaghi.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-1-1): Rönnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller. A disp. Zimmermann, Trapp, Beyreuther, N'Dicka, Stendera, Gelson Fernandes, Rebic, Jovic. All. Hutter

