Lazio, è allarme mercato: un solo acquisto e De Vrij via

di Enrico Sarzanini

Tare con Inzaghi è stato chiaro: in ritiro avrà un paio di nuovi acquisti. Una certezza importante per il tecnico che la prossima stagione punta dritto ad entrare in Champions. A tre settimane dalla partenza per il ritiro di Auronzo però perso De Vrij a parametro zero l’unico acquisto ufficializzato è quello di Durmisi, l’esterno sinistro che farà concorrenza a Lukaku. In arrivo Proto, il vice Strakosha (per lui rifiutate due offerte del Napoli) e Sprocati, giovane centrocampista della Salernitana, il diesse biancoceleste lavora su più tavoli per accontentare il tecnico.

Una situazione che ha messo in allarme i tifosi, un malumore acuito dalle tante operazioni in entrata fatte dalla Roma. Storicamente il mercato della Lazio non è mai stato veloce ma su radio e social i tifosi biancocelesti sono divisi sull’operato della società: se da una parte c’è chi crede ciecamente in Lotito e nei suoi metodi, dall’altra serpeggia un po’ di preoccupazione. A pesare la trattativa per la cessione di Anderson e le tante voci di mercato che vogliono Milinkovic via dalla Lazio. Il brasiliano prima della fine della stagione ha chiesto di essere ceduto. Il West Ham si è fatto avanti ma le proposte fino ad oggi non hanno soddisfatto Lotito che chiede 45 milioni di euro. La trattativa, che potrebbe coinvolgere sia Lukaku che Morrison, al momento è stata congelata. Discorso diverso per Milinkovic: Lotito non lo ha messo sul mercato ma ha fissato il prezzo per eventuali società interessate: 150 milioni di euro. Una cifra monstre che ha spaventato il Manchester United e tenuto lontana la Juve ferma a 70 milioni. Si profila un “clasico” di mercato tra Real Madrid e Barcellona, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. In settimana potrebbe arrivare l’ufficialità sia di Acerbi, scelto come vice De Vrij che di Wesley, la punta che affiancherà Immobile. Un doppio colpo che potrebbe ridare entusiasmo ai tifosi e dare il giusto slancio all’imminente avvio della campagna. Presentato infine al Circolo Canottieri Lazio il video della canzone “Silvio Piola, il cacciatore del gol” scritta da Toni Malco.

