Tutto facile per la Lazio: 4-0 al Crotone

La Lazio ritrova la vittoria, 4-0 contro io Crotone, e la strada per la Champions torna ad essere meno ripida. Non è stata certo una partita semplice: un po’ per merito dei calabresi e un po’ per demerito dei biancocelesti. I ragazzi di Inzaghi hanno faticato a scardinare il muro tirato su da Zenga. Nel primo tempo hanno girato al rallentatore diventando per larghi tratti prevedibili. Nella ripresa la musica cambia grazie a Lukaku, il crimaldello che ha aperto la porta del Crotone.



Due fughe sulla sinistra fondamentali. Prima scambia con Immobile che gli fa l’assist per il gol, poi lo fa con Lulic che pennella per la testa di Ciro che torna finalmente a segnare su azione in campionato. L’ultima volta a Benevento il 29 ottobre. Immobile timbra la rete numero 16 secondo posto nella classifica marcatori dietro a Icardi. Da lì in poi la Lazio dilaga. Nel finale festeggiano anche Lulic realizzando il tris su passaggio di Anderson e lo stesso Felipe alla sua prima gioia in campionato dal ritorno dopo l’infortunio. Sorride Inzaghi che ritrova tanta grazie e tre punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto. Ora la Lazio guarderà con interesse le gare del pomeriggio sperando in qualche scivolone.



