Arriva Correa, Inzaghi non sbaglia più un colpo

di Marco Lobasso

Arriva Correa: esordio dall'inizio in serie A, partita convincente, primo gol e record di finte da fermo in una sola azione, quella della sua segnatura. Dieci, almeno noi tante ne abbiamo contate. Un gioiello argentino che ha illuminato la insipida partita di Udine e che ha cancellato il ricordo del funambolo brasiliano Felipe Anderson che pure, quando si presentava senza saudade, sapeva lasciare il segno. La Lazio vola con la quarta vittoria in campionato e la quinta in assoluto (considerando l'Europa League). Stagione in pochi giorni rivoltata come un calzino e terzo posto in classifica, alle spalle di Juve e Napoli. Come un anno fa, anzi meglio visto che alle spalle dei biancocelesti ci sono Inter, Milan, Roma. E sabato c'è il derby che ora come ora mette più inquietudine ai giallorossi che ai laziali.

L'altro gioiello. E' Strakosha: calmo, serafico, puntuale e freddo come mai. Due miracoli e la Lazio vince senza problemi, anche se poi nel finale si complica la vita come solo la squadra di Inzaghi sa fare. L'albanese cresce, matura, in questo campionato così livellato potrebbe diventare l'uomo in più della Lazio, proprio come accadde alla Roma con Alisson nella scorsa stagione.

Inzaghi non sbaglia un colpo. Mette in campo quasi la Lazio 2. Sembra un azzardo, un'esagerazione e invece la Lazio vince. Certo, con l'aiutino dell'ingresso in campo di Immobile al 10' della ripresa, ma vince. E per 80' convince in sicurezza se non ancora nel gioco. Terzo posto con vista Champions conquistato alla sesta giornata. E c'è di più: il valore aggiunto della sfida vinta contro un'Udinese inconsistente è che Inzaghi ha dimostrato di poter contare su una rosa ampia, compatta, che gioca e che convince. Non è poco, considerate le critiche al mercato estivo di Lotito e Tare. Ieri Caicedo, Badelj, Correa, Patric dall'inizio hanno fatto bene, con un Luiz Felipe recuperato e già pimpante. Se a fine settembre Inzaghi è già riuscito a creare un gruppo così valido, unito e ampio, al netto delle solite amnesie, saranno rose. E fioriranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA