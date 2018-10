Correa ha cambiato la Lazio

di Enrico Sarzanini

Mezz’ora per mandare in visibilio i tifosi e stregare Inzaghi. Correa si è preso la Lazio. Gli sono bastati un paio di gare e due gol per far dimenticare Felipe Anderson. Mai una polemica o una parola fuori posto, El Tucu ha aspettato il suo turno in silenzio ma quando ha avuto l’occasione non se l’è lasciata sfuggire. Inzaghi in estate era stato chiaro con l’argentino: qui nessuno è titolare, dovrai guadagnarti il posto. Nella prima gara da titolare a Udine ha chiuso i conti con la rete del raddoppio, domenica a Parma, gli è bastata poco più di mezz’ora per trovare il raddoppio. Adesso c’è anche lui nel lotto dei pretendenti per il posto al fianco di Immobile: «L’intesa con Ciro va bene - ha spiegato - è stato un grande compagno di squadra fin da quando sono arrivato. Luis Alberto è un ottimo giocatore e siamo in quattro lì davanti perché c’è anche Felipe Caicedo che lavora bene». Tutto per al gioia di Inzaghi che finalmente può scegliere senza dover mandare in campo sempre gli stessi undici: «Questo è un bene per la rosa e per il gruppo - ha spiegato l’argentino - siamo tutti pronti e concentrati». Giovedì squalificato in Europa per il rosso rimediato a Francoforte, Correa ha messo nel mirino l’Inter e Inzaghi medita di dargli farlo giocare dall’inizio. Con Caicedo titolare giovedì in Europa le sue quotazioni sono salite alle stelle ma nulla è ancora deciso. Chissà che non sia proprio lui l’arma giusta per infrangere l’ultimo tabù, quello delle grandi, una vera maledizione per Inzaghi che continua ad inanellare primati su primati: quest’anno per la Lazio, scrive LazioPage, terza miglior partenza dell’era Lotito, la quarta nella storia del club. Il presidente ieri è tornato su Milinkovic a margine dell’elezione di Gravina: «Fa piacere sapere che valga così tanto. Pagare moneta, vedere cammello. E’ giù di forma? Fate sempre i sarcastici, ma ricordate che nella vita contano i risultati, le chiacchiere stanno a zero».

Ieri la ripresa a Formello: si è fermato Berisha ma solo a scopo precauzionale a causa di un fastidio alla caviglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA