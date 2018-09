Correa si prende la Lazio: farà dimenticare Anderson

di Enrico Sarzanini

Faccia d’angelo e carattere da duro. Joaquin Correa a Formello ha già stregato tutti. A volerlo è stato Simone Inzaghi che, perso Gomez, ha puntato con forza sul “Tocu”, soprannominato così perché proveniente dalla provincia di Tocuman. Un passato alla Sampdoria, è maturato nel Siviglia a adesso sogna di esplodere con la Lazio. Argentino numero 37 della storia biancoceleste Correa vuole ripercorrere le orme dei tanti connazionali che con questa maglia hanno ottenuto fama e successi. Su tutti Simeone e Veron - con cui ha giocato insieme nell’Estudiantes nell’anno in cui l’ex centrocampista biancoceleste disse addio al calcio - due che con la Lazio hanno vinto uno scudetto e due coppe europee.

Amante della carne come gran parte dei sudamericani, ha legato molto con Caceres e Luis Alberto con cui nei momenti di relax sorseggia l’erba mate, un infuso che in Argentina spopola. A Roma si è portato la fidanzata Desirée Cordero che con le sue foto su Instargram sta facendo impazzire i tifosi biancocelesti. «Adesso mangerò pasta e pizza più che mai!» ha scritto entusiasta in una delle tante storie sui social con Roma sullo sfondo la modella spagnola, salita alla ribalta delle cronache perché ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, relazione rimasta però clandestina. Un addio turbolento quello tra i due almeno a sentire Flash Vidas, sito di gossip portoghese secondo cui il portoghese avrebbe mollato la spagnola perché «affamata di popolarità e successo e pronta a sfruttare il loro legame per acquistare maggiore fama nel suo lavoro». Con Correa invece è tutto rose e fiori e chissà che presto i due non possano convolare a nozze.





Inzaghi si gode l’argentino che grazie alla Lazio spera di riabbracciare la nazionale argentina. «L’Albiceleste è una bella esperienza che voglio continuare a vivere» ha spiegato nel giorno della presentazione. «Mi aspetto tanto da lui» ha sottolineato il tecnico biancoceleste che con l’inizio dell’Europa League è pronto a dargli maggiore spazio. Arrivato come sostituto di Anderson fino ad oggi l’argentino è stato impiegato poco ma con i suoi dribbling e la sua tecnica sopraffina ha stregato tutti e c’è da giurare che alla ripresa sarà uno dei protagonisti biancocelesti.

