Siviglia: "Troppi errori arbitrali, la Champions ci spetta di diritto"

di Enrico Sarzanini

«La Lazio fuori dalla Champions sarebbe una clamorosa beffa». La certezza arriva da Sebastiano Siviglia, sei anni in biancocleste, nella stagione 2006-2007 era nella Lazio che per l’ultima volta giocò nell’Europa che conta. «Ma era una squadra molto diversa rispetto a questa» precisa subito l’ex difensore: «Quella di oggi ha tutte le carte in regola per competere in Champions, mentre a noi mancava ancora qualcosa per fare un salto così importante. Nonostante tutto riuscimmo a ben figurare tanto che pareggiammo 2-2 in casa con il Real Madrid». Un’esperienza unica per un giocatore: «E’ una competizione che regala emozioni perché sai che hai gli occhi di tutta Europa addosso e che affronti i migliori club del Mondo». Per questo non va assolutamente sottovalutata: «Andare in Champions vuole dire alzare il livello tecnico-agonistico, è impegnativa e bisogna affrontarla nella giusta maniera altrimenti si rischiano magre figure e poi serve una rosa all’altezza perché è una competizione che comunque logora. Si tratta di un palcoscenico improntate che serve anche per mettere i propri talenti in vetrina».

Un traguardo che rappresenterebbe il definitivo salto di qualità per la Lazio: «E’ lo step successivo all’Europa League dove ci sono poche squadre abbordabili. E’ un torneo che ti toglie tante energie mentali e fisiche nel quale devi essere preparato sia dal punto di vista tecnico che numerico ma che ti può dare il massimo». Ai biancocelesti però manca ancora lo scatto finale per raggiungere il suo obiettivo: «Sarebbe una beffa anche perché la Lazio, così come la Roma, merita la Champions sicuramente più dell’Inter. Nonostante quella di Spalletti sia una squadra di spessore le romane hanno avuto maggiore continuità ed invece Inzaghi se la dovrà giocare proprio contro l’Inter all’ultima giornata».

Resta il rammarico per una stagione che i biancocelesti avrebbero potuto chiudere prima se non fosse stato per qualche decisione arbitrale: «Il Var è un aiuto ma ci sono stati diversi errori che hanno tolto qualche punto alla Lazio che avrebbe ampiamente meritato di stare più vicina a Juve e Napoli. Ma è inutile guardarsi indietro». Chiusura dedicata ad Inzaghi: «Ha sempre avuto una grande conoscenza del calcio e si è ispirato a Mancini e Simeone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA