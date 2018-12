Lazio, squadra alla cena di Natale: ospiti Paradiso e Genovese

di Valerio Cassetta

Cena di Natale in casa Lazio. I calciatori biancocelesti, lo staff tecnico e i dirigenti si sono ritrovati in un noto locale dell’Eur per farsi gli auguri in vista delle festività natalizie. Non poteva mancare l’aquila Olympia, accolta con grande entusiasmo da una cinquantina di tifosi presenti. Tra le star della serata Tommaso Paradiso, frontman dei “The Giornalisti” e il regista Paolo Genovese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA