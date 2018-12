Correa spacca partita, Milinkovic ritrovato, a Immobile manca solo il gol. Le pagelle della Lazio

di James Perugia

La Lazio ritrova la vittoria e sconfigge il Cagliari per 3 a 1, restando in piena zona Champions.



STRAKOSHA 7,5

Salva il risultato almeno 3 volte: su Faragò allo scadere del primo tempo e nel secondo, sempre su Faragò e poi su Dessena. Non può nulla sul rigore di Joao Pedro.



LUIZ FELIPE 6,5

Torna titolare dopo qualche panchina regalando grande serenità a tutto il reparto. Gara senza sporcature.



ACERBI 7

Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e al 22' la butta dentro. Al 5' della ripresa sfiora la doppietta con un'incornata.



RADU 7

Lotta tutta la partita ed esce tra gli applausi dell'olimpico. Padrone assoluto della fascia sinistra (35' st. Bastos 5: è suo il fallo da rigore a tempo quasi scaduto).



MARUSIC 6,5

Con lui Pajac non passa nemmeno una volta. Una garanzia in difesa, prezioso anche quando rifornisce gli attaccanti.



PAROLO 6,5

Lotta e fa tanto lavoro sporco. Fondamentale il filtro in mezzo al campo, a protezione della difesa.



MILINKOVIC SAVIC 7

Un giocatore rigenerato. Segna il goal dell'1 a 0 e si commuove dopo il lungo digiuno. Pericoloso in più occasioni anche nella ripresa. (24' st Leiva 6: torna dopo il lungo infortunio)



LULIC 7

Suo il gol del 3 a 0 al termine di una lunga cavalcata e ogni volta che ha il pallone tra i piedi gli avversari tremano di paura.



LUIS ALBERTO 6,5

Dirige il traffico in mezzo al campo senza sbavature. Sempre propositivo e nel vivo dell'azione. Esce per i crampi (31'st Lukaku 6: importante in un momento di stanca dei biancocelesti) .



CORREA 8

Ispiratissimo, ci mette lo zampino sia sul primo che sul secondo gol e sfiora la marcatura personale con un'azione in solitaria. Migliore in campo.



IMMOBILE 7

Gli manca solo il gol. Al 21' colpisce la traversa dopo uno scambio con Milinkovic. Perfetto l'assist per il 3 a 0 di Lulic. Mezzo punto in meno per il goal che si divora al 34'.



INZAGHI 7

Doveva scuotere la squadra e c'è riuscito. Panettone più che meritato. Ora testa alla sfida del 26 dicembre a Bologna contro il fratello Pippo.

