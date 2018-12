Bentornata Lazio, Cagliari battuto 3-1 grazie ai gol di Milinkovic, Acerbi e Lulic

di James Perugia

Tre parole per scatenare la reazione della squadra. «Vi siete imborghesiti». Così il presidente Lotito ai suoi giocatori alla cena di Natale. E la reazione è arrivata. Quella che è scesa in campo all'Olimpico ed ha battuto il Cagliari per 3 a 1 grazie alle reti di Milinkovic, Acerbi e Lulic, è una Lazio rivitalizzata.



Alla cena di Natale Lotito aveva accusato i giocatori di «non saper reagire quando le cose vanno male». Nella testa degli uomini di Simone Inzaghi dev'essere scattata una molla: dal primo minuto in cui sono scesi in campo hanno dominato la partita senza lasciare spazio al Cagliari.



La nota più lieta è il ritorno del figliol prodigo: Milinkovic Savic, che non segnava dal 23 settembre e dopo il gol espolode in un pianto liberatorio. Il momento più emozionante all'Olimpico, dopo il video ricordo di Pulici trasmesso sui maxi schermi prima dell'inizio del match.



Soddisfatto il tecnico a fine gara: «I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato al meglio la partita. Ci godiamo una vittoria che mancava da troppo tempo».

Sulla piccola variazione tattica proposta oggi Inzaghi ha commentato: «Oltre il modulo c'è l'intepretazione, ed i ragazzi sono stati bravi a mettere in campo lo spirito giusto».



