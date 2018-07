Lazio, Bruno Jordao: «Sogno l'esordio in Serie A, mi ispiro a Modric»

«Mi sono ambientato ed ora sogno il mio debutto in Serie A». Lo dice Bruno Jordao, centrocampista della Lazio, ai microfoni del canale tematico biancoceleste dopo l'allenamento mattutino della squadra ad Auronzo. «Non è stato facile ambientarmi qui, il livello di gioco era molto alto per i miei standard: ora mi sono inserito bene nel gruppo e mi sono abituato all'ambiente biancoceleste», spiega il giocatore portoghese. «Devo continuare a lavorare al massimo delle mie possibilità per mostrare al mister la mia qualità e il mio impegno e rimanere qui con la Lazio», aggiunge Bruno Jordao, che riguardo i suoi modelli dice: «Ammiro Modric perché ha una grandissima qualità e molta intensità, mi ispiro sicuramente a lui».



© RIPRODUZIONE RISERVATA