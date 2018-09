Lazio, Inzaghi rilancia Basta

di Enrico Sarzanini

Un’occasione da non farsi scappare. Dusan Basta vuole tornare protagonista con la maglia della Lazio. In estate vicinissimo al trasferimento al Parma alla fine il serbo è rimasto a Roma. Tutto merito di Simone Inzaghi che, preoccupato per l’allarme scattato sulle fasce, ha preferito togliere il giocatore dal mercato. Rimandato Durmisi dopo la brutta prestazione nell’amichevole contro il Borussia Dortmund, Patric, fresco di rinnovo di contratto, è stato escluso dalla lista Uefa mentre Lukaku è ancora out per un problema fisico e non figura nemmeno nell’elenco dei 25 giocatori consegnato in Lega. Dietro Marusic dunque c’è proprio Basta che a sorpresa ha scalato posizioni. Nella testa di Inzaghi il montenegrino resta il titolare, ma le ultime deludenti prestazioni potrebbero stravolgere le gerarchie. Ecco spiegata la grande prestazione sabato nell’amichevole contro la Lupa Roma, in cui il serbo si è messo in evidenza con belle giocate ed una doppietta. Il tecnico biancoceleste considera Lukaku un altro potenziale titolare e, regolamento alla mano, a differenza di quanto accade in Europa, in campionato lo potrebbe inserire in corsa nella lista dei 25 al posto di un altro giocatore. Tutti gli indizi in questo caso portano proprio a Basta che alla ripresa vuole far cambiare idea ad Inzaghi, pronto comunque a dargli spazio soprattutto in Europa, dove ci sarà bisogno di un turn over ragionato considerate le tante gare di fila che la Lazio dovrà giocare da qui a dicembre. Due anni fa titolare inamovibile il serbo lo scorso hanno ha collezionato appena 20 presenze totali (11 in campionato, 6 in Europa e 3 in Coppa Italia) e a 34 anni vuole vivere una seconda giovinezza ma soprattutto chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza con la Lazio. In scadenza a giugno sogna di riuscire a centrare quella qualificazione Champions che in questi anni gli è sempre sfuggita di un soffio. Una sorta di maledizione che lo segue dai tempi della stella Rossa: «Ho perso due volte i preliminari con l’Udinese, ma anche tre con la Stella Rossa. Cinque volte negative sono tante, spero che alla sesta io riesca finalmente a raggiungere la Champions» spiegò nell’estate del 2015 alla vigilia del preliminare con il Bayern Leverkusen. Ma anche quella volta la musica non è cambiata ed il tabù è rimasto: i tedeschi sconfitti 1-0 all’Olimpico, ribaltarono tutto in Germania con un pesante 6-0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA