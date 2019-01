Via Badelj, ultimo assalto al difensore

di Enrico Sarzanini

Ultime frenetiche ore di mercato per il diesse Tare che si appresta a vivere due giorni di fuoco. Nell’ultimo incontro andato in scena con Simone Inzaghi all’indomani della sconfitta contro la Juve, il tecnico ha chiesto un terzino destro. Ceduto Caceres alla Juve in rosa sono rimasti solo Basta, fuori dalla lista della Lega che potrebbe finire al Bologna e Patric che non ha mai dato le giuste garanzie al tecnico. Il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro infatti passa proprio da questo rinforzo considerato imprescindibile da Inzaghi. Ieri dalla Turchia era rimbalzata la voce secondo cui Serdar Aziz, terzino del Galatasaray in rotta con il club per questioni comportamentali: il giocatore, 28 anni centrale che può fare anche il terzino, avrebbe già espresso il suo gradimento all’eventuale trasferimento a Roma ma la società ha smentito la trattativa sul nascere. In cima alla lista dei desideri c’era e resta Davide Zappacosta, ma la trattativa resta complicatissima. Il diesse Tare ha proposto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto, mentre i Blues, oltre a valutare i giocatore 18 milioni di euro sono irremovibili sulla formula dell’obbligo. Gli altri nomi sulla lista del dirigente biancoceleste sono diversi, si va da William del Wolfsburg passando per Brenet dell’Hoffenheim fino a Foket del Reims. Quasi certo che Tare, come speso avvenuto in questi anni, abbia tra le mani una carta a sorpresa da giocarsi, la situazione si potrebbe sbloccare con la cessione di Badelj. Il giocatore, arrivato in estate a parametro zero dalla Fiorentina, sperava di giocare di più ed ha chiesto al club di essere ceduto. Lotito chiede 10 milioni di euro ma gli 8 offerti nelle ultime ore dallo Zenit potrebbero far vacillare il patron biancoceleste: nel contratto infatti verrebbero inserito una serie di bonus legati alle presenze che farebbe lievitare la cifra. A quel punto potrebbe reinvestire questi soldi proprio su Zappacosta o comunque su un mister X che fino ad oggi non è stato ancora nominato. Il giocatore si è preso del tempo per decidere e la Lazio ha ovviamente chiesto una risposta all’eventuale cessione entro questa sera per poter chiudere un’operazione in entrata che possa accontentare i tifosi, che non hanno preso bene tutte queste cessioni, ma soprattutto Inzaghi certo che con i giocatori giusti si possa raggiungere il tanto agognato quarto posto che vale l’ingresso in Champions. Murgia è finito alla Spal dove resterà un anno e mezzo.



